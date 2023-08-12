تقرير: برشلونة يقترب من الاتفاق مع مانشستر سيتي على ضم كانسيلو

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التوصل لاتفاق مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي لضم البرتغالي جواو كانسيلو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ويلعب جواو كانسيلو ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله من نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.



وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة ومانشستر سيتي باتا على مقربة من التوصل الاتفاق على صيغة انتقال كانسيلو للفريق الكاتالوني، مشيرة إلى أن الحل الأقرب في الوقت الحالي هو انضمام كانسيلو على سبيل الإعارة مع وضع شرط للشراء في نهاية الإعارة.



وتتوقع آس أن يتوصل كلا الطرفين لاتفاق كامل على الصفقة بحلول الأسبوع المقبل.

وطلب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التعاقد مع كانسيلو إذ يعتبره واحد من اللاعبين المفضلين له؛ كما أصر اللاعب على رغبته بالانتقال لبرشلونة والتي كانت عاملًا مهمًا في موافقة مانشستر سيتي على انتقاله للفريق الكاتالوني



ويحظى كانسيلو بإجماع بين الإدارة الرياضية للنادي وتشافي مثله مثل فويث، لاعب فياريال ولكن الظروف الاقتصادية لبرشلونة هي من ستحسم الصفقة الجديدة بعد تقدير خياري التعاقد مع فريسندا، لاعب بلد الوليد، ومافيو، لاعب مايوركا واللذين دخلا حيز التنفيذ في الأيام الماضية لتدعيم الجانب الأيمن.