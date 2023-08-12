غرفة وحيدة علوية

جلس كالقرفصاء على الحصيرة التى تتوسط الغرفة، وهو ينظر إلى المعلاق.. ذلك الحبل الذى يصل بين حائطى الغرفة، وتعلق عليه ملابس كل من يقطن المنزل، راقب جلاليب والده على جانب المعلاق، تليها ملابسه ثم ملابس والدته ثم إخوته، ظل محدقًا فى المعلاق، وعلى وجهه علامات الامتعاض، فهو بالنسبة له رمز للفقر الذى يعيشون فيه، يتخيل غرفة أخرى ومنزلًا آخر يحتوى على دولاب للملابس غير ذلك المعلاق الذى يثير الغثيان، وسرير خشبى تعتليه مرتبة طرية بدلًا من تلك الحصيرة التى تغطى الأرضية الطينية، ويكاد جسده النحيل ينبرى من كثرة النوم فوقها، فسقف الغرفة العلوية تلك التى يجلس فيها مصنوع من جريد النخل المطلى بالطين كعادة كل المنازل المبنية من الطوب اللبن فى قريتهم الصغيرة، التى يقطنها الفقراء من سكانها، بينما كان الأغنياء يشيّدون لهم منازل من الأسمنت المسلح والطوب الأحمر، لذلك كان يغرق يوميًا فى أحلام اليقظة يبدل فيها منزلهم هذا بمنزل آخر تختفى فيه تلك الشقوق التى بدأت تظهر فى الحوائط، التى تبرز منها أحيانًا الأفاعى والعقارب وسحالى الدفين الخطرة التى تفضى عضة منها للموت المحقق.. كان الحر شديدًا فى هذا اليوم، فبدأ العرق يتصبب من جبينه، قرر أن يترك غرفته الدفيئة هذه، ليجلس هذا المساء على بداية السلم أمامها، حيث يواجهه المنزل المجاور، الذى لا يحتوى بهوه على سقف كغالبية بهو المنازل فى القرية، فكان يستطيع رؤية ما بداخله، سمع صوت الأرضية تكنس، فأدرك أن ابنة الجيران ذات الثامنة عشرة ربيعًا تمارس عملها اليومى فى تنظيف البيت، ويبدو أنها بدأت بالغرفة الداخلية، وحتمًا ستصل للبهو فى أى لحظة الآن، فهو يراها يوميًا فى ذلك الوقت تتجول عبر المنزل، وبيدها المكنسة المصنوعة من ليف النخيل، لتزيل الفضلات العالقة بالأرضية، وهى فى وضع القرفصاء.. ها هى تظهر، ولكن اليوم لم تكن كعادتها محتشمة، ويبدو أن ذلك بفعل حرارة الطقس الواضحة، فأيقظت فى داخله نيران يحاول مرارًا أن يبقيها خامدة، فتقاليد القرية صارمة لا ترحم.. حاول غض البصر، لكنه لم يستطع، فترك العنان لعينيه لتتجولا كما تشاء.. لحظات قليلة اغتنمها ليرى ما لا يجب أن يرى، قبل أن تلتفت لأعلى، لتراه يحدق فيها.. هل هى طاقة تخرج من العينين؟ فتنبه الآخرين بأن هناك من يراقبنا.. لم يكن يعلم كيف أدركت نظراته لها.. ثوانٍ معدودات مرت حين تلاقت عيناه بعينيها، رأى فيهما وجهها وقد اضطرب حياء، ولكن لم يلحظ فيه غضبًا، بل وجد نفس الرغبة الجامحة التى انتابته تبدو على محياها، قبل أن تمد يدها لتستر نفسها، ولكن ببطء شديد.. كانت تريده أن يراقب كل ذرة مما ظهر منها، لتزيد من ناره اشتعالًا.. حرك وجهه يمينًا ويسارًا، وكأنه يصحو من حلم، أو يستيقظ من نوم عميق، أخذ يعدو إلى أسفل، وكأنه يهرب من صياد خبير أراد اقتناصه، ولم يكن يعلم أنه يحاول الهروب من نفسه.. مرارًا وتكرارًا حاول أن يفلت من هواجسه، ولكنه أخفق فى ذلك، فكيف يفصل المرء قلبه وعقله عن جسده المتمرد دائمًا على كل صنوف القيد، ارتمى على الأريكة المتهالكة بالقرب من والدته، التى أدركت سريعًا أن خطبًا قد ألم به، تسأله:

- ما لك يا ولدى مش على بعضك ليه؟

- مفيش حاجة يا أماه.. الجو حر ومش مستحمل نفسى.

تتركه بعد أن فشلت فى حثه على الفضفضة لها بما يخفيه فى سريرة نفسه، أخذ يفكر فيها، وفيما رأى منها منذ قليل، أبهره هذا الجمال الفطرى، وتساءل: كيف لعجوزين مثل والدها ووالدتها أن ينجبا فى خريف العمر تلك الفاتنة الساحرة؟ قرر لأول مرة فى حياته أن يخطو خطوة للأمام، فهو يدرك تمامًا أنه لا يملك نفقة الزواج، وربما لن يملكها يومًا ما، فكيف يتزوج وهو لا يملك دارًا أو دخلًا ثابتًا يمكّنه من إيجار منزل للزوجية؟، فقد ورث عن أبيه حرفة النجارة، وهو رغم مهارته العالية فى تلك الحرفة فإن هناك فى القرية مَن يذيع صيته بها أكثر منه، فهو لا يزال شابًا يفتقر الخبرة، كما يقولون، بالإضافة إلى شخصيته التى تميل للانطواء، ما جعله بعيدًا عن قلوب وعقول الناس فى القرية.. ناهيك عن أن والده قد رحل، وترك له مسئولية إخوته الثلاثة، الذين يشاركونه الغرفة الوحيدة العلوية بالدار.. إذن لا مفر من أن يقتنص من الدنيا ما أبت أن تمنحه إياه، ولو غصبًا عن الجميع.. هو يدرك تمامًا أنها تريده كما يريدها، وبما أن الحياة لم تعطه فرصة لأن يعيش معها فى النور، فظلام الليل متاح وستار، ولن يعلم أحد بما يجول بينهما فيه.. قفزة بسيطة يتعدى بها الحائط الفاصل بينهما، وسوف يكونان معًا، فالعجوزان يرقدان مبكرًا، ويمكنه أن يشير لها بأن تنتظره فى باحة المنزل بعدها.. أعجبته تلك الفكرة التى يعلم أنها شيطانية جدًا، وربما يندم عليها لاحقًا، ولكنه كان مساقًا بدافع أقوى منه ومن قدرته على المقاومة والاحتمال، ترك الأريكة بجانب والدته التى راحت تنظر له بريبة، وكأنها تعلم بما يخطط له، صعد درجات السلم على مهل، حتى لا تفضح خطواته ما يعتمل فى صدره، وصل إلى نهايته، نظر إلى المنزل المجاور فوجدها ترقد على أرضية الدار وتضع يدها خلف رأسها، تنظر إليه، وكأنها تنتظر منه أن يحلق فى الهواء مثل طائر أسطورى ويهبط عندها، خطا بتؤدة نحو الجدار الفاصل بينهما، تردد فجاءة قبل أن يقفز بخفة عليه، ثم يتدلى إلى داخل دارها، وخلال ذلك كانت هى تنظر إليه بلا حراك، وكأنها مخدرة لا تملك إرادة التصرف أو حتى النطق، اقترب منها، وما إن مد يده ليمسك بخصرها حتى خرجت منها صرخة مدوية، استيقظ على أثرها كل مَن بالجوار، ألجمته المفاجأة، فتجمد فى مكانه، حاول الهروب بالقفز على الحائط، فوجده قد كبر فجاءة، ولم يعد منخفضًا كما كان، نظر خلفه، فوجد العجوزين يحملقان فيه، أدرك ساعتها أن المعلاق سوف يكتظ بملابس جديدة، وعليه أن يسوى شق الحائط فى غرفتهم الصغيرة العلوية.