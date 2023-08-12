رودريجو وفينسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه أتلتيك بلباو بمباراة الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران الفريق الأسبوع الماضي.

ويقود رودريجو وفينسيوس جونيور هجوم ريال مدريد في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فران جارسيا.

وسط الملعب: أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

الهجوم: فريدريكو فالفيردي، رودريجو جويس، فينسيوس جونيور.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: فران جونزاليس، كانيزاريس، أنطونيو روديجير، ناتشو فيرنانديز، توني كروس، لوكا مودريتش، جوسيلو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، براهيما دياز.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وبدء الموسم بأفضل شكل ممكن، لتحفيز الفريق والعمل على الوصول لأفضل شكل ممكن للفريق خلال الموسم، بينما يتطلع أتلتيك بلباو لتحقيق أفضل بداية ممكنة للموسم بالفوز على ريال مدريد مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويعتمد ريال مدريد على الإنجليزي جود بيلينجهام، صفقة الفريق الجديدة، في قيادة وسط الملعب وفرض سيطرة الفريق على مجريات اللعب، فيما سيعقد كارلو أنشيلوتي آماله على البرازيلي فينسيوس جونيور في الوصول بالفريق للمرمى وتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.