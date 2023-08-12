ليلة استثنائية.. جرعات فنية متعددة الأذواق فى مهرجان العلمين الجديدة

عاش جمهور مهرجان العلمين الجديدة، أمس، ليلة رائعة مليئة بالفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية وغيرها، وسط حضور هائل لكل فئات وطبقات المجتمع للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

واستمتع الجمهور بحفل النجم الشاب «مسلم»، وحفل الفريق الغنائى «مسار إجبارى»، وهى الحفلات التى جذبت أعدادًا كبيرة من شريحة الشباب، فضلًا عن حفل النجم الغناء الشعبى رضا البحراوى الذى أشعل أجواء المهرجان، إلى جانب تنظيم بطولة «الترايثلون» الدولية.

الشباب يردد «اتنسيت» مع «مسلم»

كان جمهور مسرح «العلمين أرينا» على موعد مع النجم الشاب «مسلم»، حيث تفاعل الجمهور منذ الدقائق الأولى مع أغنياته التى بدأ بها الحفل، خاصة أغنيته الشهيرة «اتنسيت» التى غناها جمهور الشباب معه بصوت مسموع.

وحرص «مسلم» على تحية جمهوره مع بداية الحفل، وقدم أغنياته التى تحظى باهتمام كبير من الشباب، وأشعل المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور المحتشد.

ووجه النجم الشاب شكره للقائمين على تنظيم المهرجان قائلًا: «بقول شكرًا جدًا من قلبى، وعاوز أقول إنى مبسوط إنى موجود النهاردة معاكم.. ويا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا اتبسطوا، وأنا والله من قلبى اتبسطت وبشكر كل اللى ساهم إنى أكون موجود النهاردة هنا، وبشكر التنظيم.. أنا بطلع حفلات بره كتير لكن إنى ألاقى التنظيم ده هنا فى مصر.. فعايز أشكر اللى ساهم فى الحفلات دى واللى ساهم فى إن إحنا نشوف الصرح العظيم ده، ويا رب دايمًا فى تقدم وشكرًا ليكم وتحيا مصر»، وتفاعل الجمهور مع كلماته بشكل كبير.

وقدم أغنيته الجديدة «هنتقابل» وسط تفاعل كبير من الجمهور، واختتم حفله بأغنيته الشهيرة «اتنسيت» للمرة الثانية تلبية لرغبة الجمهور، وسط تفاعل كبير من الشباب.

جدير بالذكر أن فريق شركة «تذكرتى» قد نظم دخول الجمهور الغفير للحفل بشكل سلس، حتى امتلأت المقاعد لتبدأ الفعاليات تحت شعار «كامل العدد».

«مسار إجبارى» يُبهر الحضور: المهرجان أحيا الساحل

ظهر الفريق الغنائى «مسار إجبارى» بإطلالة مختلفة تمامًا خلال حفله بالمهرجان، وبدأ فقرته الغنائية بعد انتهاء فقرة المطرب الشاب «مسلم»، مقدمًا واحدة من أشهر أغنياته التى يحفظها الجمهور، وهى «نص الحاجات».

وقدم الفريق أغنيته «حبة طبطبة» التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، كما قدم أغنية «رغم المسافة» التى تفاعل معها الجمهور وأشعلت الأجواء على المسرح.

وعبَّر الفريق الغنائى عن سعادته بالوجود فى مدينة العلمين الجديدة للمشاركة فى حفلات المهرجان الترفيهى الأضخم فى المنطقة.

ووجه هانى الدقاق، مؤسس وأحد أعضاء الفريق، فى تصريحات قبل الحفل: «مبسوطين إن احنا مشاركين فى مهرجان العلمين.. مهرجان حلو أوى.. فنانين كتير حضروا وعملوا حفلات، بنتطلع لحفلة كويسة.. المنطقة جميلة جدًا وسياحية.. ومهرجان العلمين أحيا الساحل بشكل كبير، وكل المشاركين النهاردة أصحابنا ومبسوطين إننا نغنى معهم النهاردة.. الفترة الجاية فيه سنجل، اسمها (آسف) هى خاتمة مينى ألبوم بتاعنا، وأعتقد إنكم محتاجين تيجوا تحضروا حفلة هنا ونشوفكم هنا.. العالم علمين».

هتاف حار لـ«رضا البحراوى»

الفقرة الثالثة من الليلة كانت المطرب الشعبى رضا البحراوى الذى قدم فاصلًا مميزًا من الأغانى الشعبية التى أحبها الجمهور، وهتف الحضور له بمجرد صعوده على خشبة المسرح، كما تفاعل معهم المطرب بشكل كبير.

وقدم فى بداية فقرته الغنائية أغنية «هش هسيبك» للفنان الراحل حسن الأسمر، لينطلق مقدمًا عددًا من أعماله مثل «ده محترم ده، و«جات على البايظ» وأغانى أخرى لكبار النجوم الشعبيين فى الوطن العربى منهم سلطان الطرب جورج وسوف الذى قدم له أغنيات مثل «قلب العاشق دليله، وبيحسدونى» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

«الحياة» و«أون» تُسعدان المشاهدين بحفل الكابو والكينج

تصدرت حفلات الجمعة «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مجموعة من الصور والفيديوهات للحفلات الثلاثة التى جمعت بين كل الأذواق الشبابية والشعبية.

وحققت منصات شبكة تليفزيون الحياة وقنوات «أون» مشاهدات عالية للغاية، الجمعة، حيث عرضت حفل الكابو حميد الشاعرى والكينج محمد منير، وتفاعل المشاهدون مع الحفل الأعلى تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعى خلال الأيام الأخيرة.

وغنى «حميد» خلال الحفل عددًا من أبرز أغانيه، وتبعه الكينج محمد منير مقدمًا عددًا كبيرًا من أبرز أغنياته وسط حضور جماهيرى كبير تخطى ٢٠ ألف متفرج.

تسليم الجوائز لفائزى «الترايثلون»

حققت بطولة الترايثلون الدولية المقامة على هامش المهرجان نجاحًا كبيرًا، حيث أقيمت على مدار يومى الجمعة والسبت.

وانطلقت الفعاليات التى تستضيفها مدينة العلمين الجديدة أمس الأول، بالمنافسات بين رياضات اللعبة الثلاث وهى السباحة والجرى وركوب الدراجات، وزادت الفعاليات اشتعالًا خلال اليوم الثانى والختامى والذى حسمت فيه نتائج الفائزين وتم تسليم الجوائز لهم. وحضر الفعاليات عدد كبير من المسئولين منهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد كبير من الجمهور، وسط تشجيع كبير للمشاركين فى المنافسات.

إبداع فى «مسرح الشارع»

تستعد مدينة العلمين لإقامة أكبر حدث لسباق السيارات على حلبة «One Eleven»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك على مدار ٣ أيام، خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ أغسطس الجارى.

وتعد حلبة ««One Eleven أحدث حلبات سباقات «الكارتينج» فى مصر، وهى معتمدة من نادى السيارات والرحلات المصرى، وتم إعدادها لتكون حلبة سباقات «كارتينج» إقليمية ودولية معتمدة من الاتحاد الدولى، بالتعاون والشراكة مع الحلبات المعتمدة من النادى فى مصر. وسيبدأ التشغيل الجزئى للحلبة من خلال هذا السباق، المنتظر أن يستقطب شريحة كبيرة من عشاق سباقات السيارات، سواء محليًا أو من مختلف بلدان العالم.

سباق سيارات عالمى

حققت فعاليات مسرح الشارع بمدينة العلمين الجديدة، نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا واسعًا. وكان من بين الفرق المشاركة فى مسرح الشارع: كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، كما استمرت العروض المختلفة للسيرك القومى على كورنيش العلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الجمهور.