السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد كأس العالم للأندية وأسماء الفرق المشاركة 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

موعد كأس العالم للأندية وأسماء الفرق المشاركة 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

 

موعد كأس العالم للأندية وأسماء الفرق المشاركة 2023

 

موعد كأس العالم للأندية 2023؟

أشارت عدة تقارير رياضية أن موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023  سوف يكون مساء الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى المملكة العربية السعودية وسوف تستمر المباريات على مدار 10 أيام، حيث يستقبل ملعب الملك فهد الدولي النهائي الجمعة  الموافق 22 ديسمبر.

يشار إلى أن آخر نسختين من المونديال أقيمتا بصورة استثنائية في يناير وفبراير 2022 و2023 بسبب أزمة كورونا ثم موعد كأس العالم 2022.

أسماء الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

فريق "كان أوراوا ريد دياموندز" الياباني هو أول المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا بالتفوق على الهلال السعودي.

فريق نادى " أوكلاند سيتي" وهو النادي الأكثر مشاركة في هذه المسابقة، وحاز على لقب دوري أبطال أوقيانوسيا وسيشارك في كأس العالم للأندية 2023.

نادى الاتحاد بطل الدوري السعودي 2023 وممثلًا للدولة المستضيفة، كذلك نادي "ليون المكسيكي" لكونه  بطل دوري أبطال الكونكاكاف عن قارة أمريكا الشمالية.

نادي "مانشستر سيتي" سيكون ممثلًا لأوروبا في مونديال الأندية، عقب تتويجه بدوري الأبطال.

فرق من قارة إفريقيا

النادي الأهلي المصري وذلك بسبب فوزه على الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال.

آخر المتأهلين فسوف يحسم في نوفمبر المقبل بتحديد بطل كوبا ليبرتادوريس.

لافتات الترويج للسياحة فى مصر تغزو ملاعب الدورى الإنجليزى

تواجد مصري.. حكم مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية

بالترتيب  مرة أخرى ..الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

•           أوراوا ريد دياموندز - اليابان (بطل آسيا).

•           أوكلاند سيتي - نيوزيلندا (بطل أوقيانوسيا).

•           الاتحاد - السعودية (بطل الدوري السعودي).

•           ليون - المكسيكي (بطل الكونكاكاف).

•           مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا).

•           الأهلي المصري (بطل إفريقيا).

•           بطل كوبا ليبارتادوريس.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023؟

قنوات SSC  السعودية، التي يمكن نقل ومتابعة البطولة  فقط من داخل السعودية بتقنية SD.

ومن خارج المملكة، يتعين على المتابع الاشتراك في إحدى باقات القناة للوصول إلى قنوات SSC HD المشفرة.

أما عن البث المباشر فسيكون متاحا مجانا داخل السعودية عبر تطبيق "شاهد" وخارجها أو بتقنية HD من خلال الاشتراك في "شاهد VIP".

موعد كاس العالم للاندية واسماء الفرق المشاركة ٢٠٢٣ اسماء الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023 قنوات ssc السعودية

الأكثر قراءة

أول قرار من النيابة فى حريق السيدة زينب

بفخ شيطانى.. تفاصيل انتقام سيدة من زوجها بسبب بوست على "فيسبوك"

لم يراع حرمة بيوت الله.. دجال الخليفة يبعد العفاريت عن سيدة بأحد المساجد

يوم استثنائي.. مواجهات على خط النار لإطفاء الحرائق بالمحافظات

"غرب سوهاج" بوابة مصر للتوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

هل تعوم مصر على بركة مياه جوفية؟.. رئيس مصلحة الرى يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم