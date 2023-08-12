موعد كأس العالم للأندية وأسماء الفرق المشاركة 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

موعد كأس العالم للأندية وأسماء الفرق المشاركة 2023

موعد كأس العالم للأندية 2023؟

أشارت عدة تقارير رياضية أن موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023 سوف يكون مساء الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى المملكة العربية السعودية وسوف تستمر المباريات على مدار 10 أيام، حيث يستقبل ملعب الملك فهد الدولي النهائي الجمعة الموافق 22 ديسمبر.

يشار إلى أن آخر نسختين من المونديال أقيمتا بصورة استثنائية في يناير وفبراير 2022 و2023 بسبب أزمة كورونا ثم موعد كأس العالم 2022.

أسماء الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

فريق "كان أوراوا ريد دياموندز" الياباني هو أول المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا بالتفوق على الهلال السعودي.

فريق نادى " أوكلاند سيتي" وهو النادي الأكثر مشاركة في هذه المسابقة، وحاز على لقب دوري أبطال أوقيانوسيا وسيشارك في كأس العالم للأندية 2023.

نادى الاتحاد بطل الدوري السعودي 2023 وممثلًا للدولة المستضيفة، كذلك نادي "ليون المكسيكي" لكونه بطل دوري أبطال الكونكاكاف عن قارة أمريكا الشمالية.

نادي "مانشستر سيتي" سيكون ممثلًا لأوروبا في مونديال الأندية، عقب تتويجه بدوري الأبطال.

فرق من قارة إفريقيا

النادي الأهلي المصري وذلك بسبب فوزه على الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال.

آخر المتأهلين فسوف يحسم في نوفمبر المقبل بتحديد بطل كوبا ليبرتادوريس.

بالترتيب مرة أخرى ..الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

• أوراوا ريد دياموندز - اليابان (بطل آسيا).

• أوكلاند سيتي - نيوزيلندا (بطل أوقيانوسيا).

• الاتحاد - السعودية (بطل الدوري السعودي).

• ليون - المكسيكي (بطل الكونكاكاف).

• مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا).

• الأهلي المصري (بطل إفريقيا).

• بطل كوبا ليبارتادوريس.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023؟

قنوات SSC السعودية، التي يمكن نقل ومتابعة البطولة فقط من داخل السعودية بتقنية SD.

ومن خارج المملكة، يتعين على المتابع الاشتراك في إحدى باقات القناة للوصول إلى قنوات SSC HD المشفرة.

أما عن البث المباشر فسيكون متاحا مجانا داخل السعودية عبر تطبيق "شاهد" وخارجها أو بتقنية HD من خلال الاشتراك في "شاهد VIP".