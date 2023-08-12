وزير الاتصالات لـ«الدستور»: 11 مليارًا لتوصيل الإنترنت لقرى «حياة كريمة»

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل خطة الوزارة لتطبيق منظومة «الكارت الموحد» فى عدة محافظات، بداية من محافظة بورسعيد بشكل تجريبى، على أن تليها الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس، ثم جنوب وشمال سيناء.

وقال «طلعت»، لـ«الدستور»، إن «الكارت الموحد» يتيح جميع الخدمات للمواطن بشقيها العينى والنقدى، مثل صرف المقررات التموينية، وصرف المعاشات والرواتب، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجى «تكافل وكرامة» وغيرهما من برامج الدعم لمحدودى الدخل، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأرجع اختيار بورسعيد لبدء تطبيق التجربة الجديدة إلى كونها أول «محافظة رقمية» فى مصر، وتمت «ميكنتها» بالكامل خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، مضيفًا: «سيجرى تقييم تجربة الكارت الموحد خلال الأيام المقبلة، وبعدها سنبدأ خطة نشره على مستوى الجمهورية».

وأوضح أنه «سيتم نشر الكارت الموحد على عدة مراحل متتالية فى جميع محافظات الجمهورية، وفق خطة وجدول زمنى، بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة فى المشروع، منها وزارتا التموين والصحة والسكان، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة البريد المصرى»، لافتًا إلى مشاركة ٢٦ جهة ومؤسسة وطنية فى تنفيذ المنظومة ببورسعيد، وذلك على يد عمالة مصرية بنسبة ١٠٠٪.

وأكد وزير الاتصالات أن استخراج «الكارت الموحد» سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، وذلك وفقًا لإرادة المواطن ورغبته، متابعًا: «مع التوعية بمميزات الكارت سيحرص جميع المواطنين على استخدامه للحصول على الخدمات الحكومية بطريقة سهلة وميسّرة».

وبيّن أنه على سبيل المثال، سيتيح «الكارت الموحد» صرف المقررات التموينية، والحصول على نقاط فارق بيع الخبز، وخدمات الرعاية الصحية، كما أنه يُعد «محفظة إلكترونية» للمواطن يستقبل فيها جميع أمواله، سواء كانت الراتب أو المعاش، أو مقررات برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة له.

وانتقل الوزير للحديث عن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلًا إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتغيير الكابلات النحاسية بـ«الفايبر»، التى تم تخصيص نحو ١١ مليار جنيه لها، بهدف توصيل الإنترنت إلى نحو ٣.٥ مليون منزل فى الريف.

وأضاف: «تعمل الوزارة حاليًا على استكمال تطوير ٩٠٠ مكتب بريد مميكن، وإنشاء ١٠٠٠ برج لتقوية شبكات المحمول، ونشر التوعية الرقمية عبر ندوات وورش عمل مخصصة لمحو الأمية الرقمية للمواطنين وتأهيلهم لسوق العمل».

وبصفة عامة، أشار «طلعت» إلى انتهاء الوزارة من تغيير وتحديث البنية التحتية للشبكة الرئيسية بكابلات الألياف الضوئية «الفايبر»، وهى من السنترال إلى الكبائن الجديدة «MSAN»، بتكلفة تتخطى نحو ٢ مليار دولار، لتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة، على أن تليها المرحلة التالية التى تختص بتطوير الشبكات الفرعية من الكابينة إلى المنزل، وهى تحتاج إلى مجهود كبير فى عمليات الحفر.

وعن انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن جميع الوزارات انتقلت إلى «الحى الحكومى» بالعاصمة الإدارية منذ ٣٠ يونيو الماضى، وحاليًا تتم متابعة وتقييم نظام العمل الجديد، الذى يعتمد على «الرقمنة» والذكاء الاصطناعى، مع التخلى عن الأوراق التقليدية القديمة.