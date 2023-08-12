شباب الجمهورية الجديدة.. 8 نماذج تصنع المستحيل: «إحنا فى زمن التمكين»

مساحة واسعة فى العمل العام حصل عليها الشباب منذ اليوم الأول الذى تولى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، إيمانًا من رأس السلطة بأهمية تمكين الجيل الجديد وتأهيله لتولى القيادة فى المستقبل القريب باعتباره ذخيرة استراتيجية واستثمارًا مضمون المكسب.

وجرى ترجمة هذا التوجه الرئاسى بالتوسع فى نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير تدريبات التأهيل لسوق العمل، وإتاحة قروض ميسرة ودعم فنى لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تسكين عدد منهم فى أدوار قيادية داخل أجهزة الحكم المحلى، والأحزاب.

«الدستور» التقت عددًا من النماذج المشرفة فى «الجمهورية الجديدة»؛ لاستعراض قصص نجاحها احتفاءً باليوم العالمى للشباب، الذى يوافق ١٢ أغسطس من كل عام.

نائب محافظ مطروح.. دينا عثمان تسعى لتحقيق رؤية القيادة فى التنمية

فى مطروح، ضمت المحافظة كوادر شبابية تأتى على رأسها الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ الإقليم.

حصلت دينا عثمان على بكالوريوس تربية من جامعة طنطا، وعملت لسنوات فى العمل العام والسياسى، ثم حصلت على الماجستير فى التربية للدراسات النفسية، وعملت لسنوات معلمة رياض أطفال ومنسق المدارس اليابانية بمطروح، واجتهدت حتى جرى تعيينها نائبًا لمحافظ مطروح، وحلفت اليمين أمام الرئيس السيسى.

وقالت الدكتورة دينا، لـ«الدستور»: «جرى اختيارى ضمن فريق بعثة التربية والتعليم للدراسة فى إنجلترا؛ للاطلاع على الجديد فى مجال التعليم ونقل الخبرات التربوية للنهوض بالتعليم فى مصر»، مضيفة: «حصلت على تدريبات فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبعد سنوات عدة جرى اختيارى نائبًا لمحافظ مطروح».

وواصلت: «سعيدة بتجربتى كنائب محافظ، وسأستمر فى العمل حتى تتحقق رؤية القيادة السياسية للتنمية والنهوض بالدولة»، مشددة على أن الدولة تتجه، حاليًا، إلى التنمية المستدامة وتسعى لتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

ورأت أن «تجربة نواب المحافظين أثرت دواوين المحافظات والإدارة المحلية بالعديد من الأفكار الجديدة التى تسهم فى تنمية المحافظات، تحت قيادة المحافظين، كمنبع للخبرات، ما ساعد منصب نائب المحافظ على التعاون الجاد والفعال مع الإدارات المختلفة التى جرى استحداثها داخل الدواوين، كالتحول الرقمى والتنمية المستدامة و(أيادى مصر) والتغيرات المكانية وGis، وعدد من الإدارات الأخرى، وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٢٣».

مبتكرتان.. فاطمة ومروة تُحولان الملح الصخرى لـ«زينة»

استطاعت الشقيقتان فاطمة ومروة، من مدينة سيوة، أن تحولا الملح الصخرى وجذوع أشجار الزيتون إلى أشكال تتزين بها المنازل، وذلك تلبية لرغبة والدهما «عم عيسى»، للحفاظ على مهنة الأجداد.

وقالت فاطمة عيسى إن والدها تعلم فى السبعينيات صناعة الأخشاب من والده، وفى التسعينيات بدأ فى صناعة الملح الصخرى، وعملنا لكى نحافظ على المهنة من الاندثار.

وأضافت «فاطمة»: «تعلمت مهنة صناعة أشكال الملح والخشب من والدى فى سن الـ١٠، وبدأت فى التصنيع مع شقيقتى بالملح الصخرى أولًا ثم باستخدام أخشاب الزيتون»، مشيرة إلى أنها علّمت عددًا من الفتيات للحفاظ على المهنة.

ولفتت إلى أنها تساعد والدها، هى وشقيقتها، لتصنيع عدة منتجات من الملح والخشب، كحامل شمع من الخشب بأحجام مختلفة، وأباجورات الملح بأشكال مختلفة، كزهرة اللوتس وورق الشجر والكرة، فضلًا عن صناعة أدوات المطبخ باستخدام الأشجار والنخيل ونواة الزيتون والتمور.

وذكرت أن صناعة منتجات المنازل من الملح الصخرى والأخشاب كانت هواية لدى البعض، ثم أصبحت حرفة، بسبب إقبال المصريين والأجانب على شراء المنتجات خلال زيارتهم الواحة الخضراء.

نائب رئيس مدينة بنى سويف.. أسماء مجدى: بدأت متطوعة حتى أثبت كفاءة.. والفضل للرئيس السيسى

الدكتورة أسماء مجدى، نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إحدى المستفيدات من مبادرة «تأهيل وتمكين» التى أطلقها الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وشملت ٤٣ فتاة وشابًا، اجتازوا جميع التدريبات لتأهيلهم للعمل مساعدين متطوعين لرؤساء المدن والمجالس القروية، بعدما عملت مساعدة لرئيس الوحدة القروية بقرية بياض العرب، وبعدها مساعدة متطوعة لرئيس مدينة بنى سويف، حيث نجحت فى إثبات كفاءتها فى العمل، ليصدر قرار بتعيينها رسميًا نائبًا لرئيس مدينة بنى سويف بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وقالت «أسماء»، لـ«الدستور»، إنها خريجة الدفعة الأولى للمبادرة، ومرت بعدد من المقابلات والاختبارات حتى وقع الاختيار عليها، لتتلقى تدريبات أكاديمية وميدانية على مدار ٢١ يومًا.

وأضافت أنها بدأت العمل كمساعد متطوع لرئيس قرية بياض العرب وعكفت على حل مشكلات المواطنين على أرض الواقع، حيث أثبتت كفاءة، وجرى تأهيلها للعمل مساعدة متطوعة لرئيس مركز ومدينة بنى سويف، وبعد إثبات نجاحها جرى انتدابها للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة بنى سويف.

وعبّرت عن سعادتها كونها قيادة شبابية موجودة داخل محافظة بنى سويف فى عهد الرئيس السيسى، الذى أتاح الفرصة لتمكين الشباب، خاصة المرأة لتتقلد مناصب قيادية داخل أجهزة الحكم المحلى.

شيف.. طارق عبدالكريم: بدأت بالبيع فى بلكونة

الشيف طارق عبدالكريم، صاحب الـ٣٢ عامًا، يحكى قصته فى تحقيق حلمه ومواجهة المصاعب والعقبات بإصراره وعزيمته، قائلًا إنه حاصل على مؤهل متوسط، ولأنه يعشق الطهى عمل فى عدة مطاعم وفنادق حتى انتهى به المطاف للعمل «شيف» فى أحد المطاعم، وكان متزوجًا ويعول ويسكن فى شقة بالإيجار وعليه التزامات مادية عديدة وأقساط.

ويضيف: كان يعمل بكل ما أوتى من قوة وجهد ليوفى التزاماته ويسدد أقساطه، لكنه تفاجأ- فى ذلك الوقت- بانتشار فيروس كورونا وإصدار الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية، ومن بينها غلق المطاعم والكافيهات، لم يكن يملك مصدرًا آخر للرزق وأصبحت الحياة صعبة بالنسبة له.

وقال: «بعد تفكير طويل قررت إعداد وجبات خفيفة وبيعها من بلكونة المنزل، وبالفعل قررت تنفيذ الفكرة رغم استياء الأهل والجيران، واقترضت مبلغًا من المال لشراء ٤ فرخات و٥ كيلو كفتة، وانتقلت بعد ذلك للعمل على سطح المنزل نتيجة شكوى الجيران من الأدخنة».

وواصل: «بدأت بالدعاية لنفسى على وسائل التواصل الاجتماعى والجروبات فى محافظة المنيا، ووجدت صدى كبيرًا وإقبالًا لافتًا على الشراء، وانتقلت بعد ذلك للعمل فى بدروم إحدى العمارات، ثم استأجرت محلًا لبيع الوجبات بنظام (التيك أواى)، واشتهرت بين الأهالى وبدأ المشروع يدر دخلًا كبيرًا، فاستأجرت محلًا كبيرًا من دورين وأصبح من أشهر محلات الأطعمة الشرقية والمشويات».

بطل تنس من ذوى الهمم: أيمن الزناتى: تغلبت على جميع المنافسين

استطاع أيمن الزناتى، بطل مصر فى لعبة تنس الطاولة، أن يحصد المركز الأول فى البطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبية ٢٠٢٣ المؤهلة لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤، بعد التغلب على جميع منافسيه من أنحاء العالم، ليخطف المركز الأول ويتوج باللقب حاملًا علم مصر فخرًا واعتزازًا به، لتعم الفرحة مصر كلها ومحافظة كفرالشيخ بشكل خاص.

أيمن كمال الزناتى من ذوى الهمم، وهو ابن مركز ومدينة كفرالشيخ، ويعمل معلم علم النفس بمدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بكفرالشيخ، كما يعمل على تدريب الطلاب بالمدرسة على لعبة تنس الطاولة.

فاز «الزناتى» ببطولة الجمهورية لعدة سنوات فى لعبة تنس الطاولة، وذلك بعد التغلب على كل منافسيه، ونال إشادة كل المتابعين لتلك اللعبة، كما حصل على برونزية العالم فى إسبانيا عام ٢٠١٩، وشارك بدورة الألعاب «بارالمبياد طوكيو» لذوى الاحتياجات الخاصة عام ٢٠٢٠.

وحصل أيضًا على بطولة إفريقيا لعدة سنوات عن الفئة الطبية tt٥، وأخيرًا فقد حصد المركز الأول فى البطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبية ٢٠٢٣.

إعلامى من ذوى الهمم: بليغ زيدان: مهمتى مساعدة «المكفوفين»

نموذج آخر مشرّف بطله بليغ عبدالنبى زيدان، من محافظة البحيرة، كفيف من أصحاب الهمم، نجح فى تحويل الإعاقة إلى طاقة، من خلال التركيز على التحصيل الدراسى والترقى الأكاديمى.

وذكر أنه منذ وفاة والدته، وهو فى سن التاسعة من عمره، قرر أن يكون له هدف واحد، وهو التعليم، مشيرًا إلى أنه درس فى مدرسة النور للمكفوفين فى دمنهور، ثم التحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية فى جامعة دمنهور، ونال درجة الماجستير من جامعة الإسكندرية، كما يواصل حاليًا الدراسات العليا لنيل الدكتوراه.

وأضاف أنه عمل مذيعًا من خلال تقديم برنامج عبر إذاعة البرنامج العام، كما شارك فى تقديم برنامج عبر إحدى القنوات الفضائية، مشيرًا إلى أنه دخل مجال الإعلام بهدف التعبير عن مشكلات وطموحات أصحاب الهمم، مشيرًا إلى أن الإعلام هو الوسيلة الأنسب لتغيير نظرة الناس للمكفوفين.

وقال «زيدان»: «الإعلام من المجالات التى يصعب فيها على ذوى الهمم العثور على فرص عمل، خاصة العمل فى تقديم البرامج والنشرات، وإن كنت أرى أنه لا فارق بين صاحب إعاقة وسليم فى العمل سوى الذكاء والمهارة والوعى».

وأشار إلى أنه يسعى جاهدًا لتحسين ظروف الحياة للمكفوفين من خلال مساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، وتسهيل دمجهم فى المجتمع وحماية حقوقهم، موضحًا أنه طالب بكتابة فئات الأوراق المالية بطريقة برايل على الطبعات الجديدة لضمان ألا يتعرض المكفوف لخداع أو استغلال من الآخرين.

مؤسس مشروع فى سيوة.. تامر عبدالمجيد: أنشأت أول قرية صديقة للبيئة من النخيل والأحجار

قال تامر عبدالمجيد، من أبناء سيوة، إن الواحة تمتلك العديد من المقومات الطبيعية التى جعلتها مقصدًا سياحيًا يُقبل عليه المصريون والأجانب، مشيرًا إلى أنه أنشأ أول قرية صديقة للبيئة على بحيرة فطناس، معتمدًا على الجريد والأخشاب والأحجار، فضلًا عن استخدام الطاقة الشمسية.

وأضاف «عبدالمجيد»، مؤسس المشروع الصديق للبيئة فى واحة سيوة، أن جمال جزيرة فطناس نادر، وتضم الأشجار والنخيل وبحيرة جميلة، وقرر إنشاء قرية صغيرة باستخدام الخامات المحلية، واستحدث تصميمات مختلفة للأكواخ الخشبية لإرضاء جميع الأذواق.

وأشار إلى أن القرية تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، وتتوافر بها المياه عن طريق آبار جوفية، وتعتبر نموذجًا مصغرًا للقرية الخضراء، لافتًا إلى أنه يسعى إلى تطبيق الفكرة على مستوى أوسع وأكبر، بناء على توصيات مؤتمر المناخ الدولى المقام فى مصر.

ولفت إلى أنه اشترك بتلك القرية فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية هذا العام، وذلك لتمثيل محافظة مطروح فى مؤتمر المناخ المقبل cop 28 بدولة الإمارات الشقيقة.