محمد عبدالمطلب.. سلطان الموال

استطاع أن يعبّر عن روح الشارع المصرى والحارة الشعبية فى أغانيه، صار صوت البسطاء ووسيلتهم للتعبير عن مشاعرهم وأحلامهم البسيطة، غناؤه يطرب الآذان، ورنين حنجرته يهز القلوب.

نتحدث عن المطرب الراحل محمد عبدالمطلب، الذى توافق اليوم ذكرى ميلاده، حيث ولد فى ١٣ أغسطس ١٩١٠.

حفظ القرآن الكريم ولكنه لم يلتحق بالتعليم سوى فترة قصيرة بكتّاب القرية، وكان والده عبدالعزيز الأحمر تاجرًا بسيطًا، وكان ترتيب «محمد» الخامس بين إخوته.

بدأ مشواره الفنى «مذهبجى» فى كورس فرقة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ثم عمل فى صالة الفنانة بديعة مصابنى، وكازينو الراقصة فتحية محمود بالإسكندرية، وحقق شهرة فى غناء المواويل.

تتلمذ على يد الملحن الكبير داود حسنى، الذى تعهده ووضع له كثيرًا من الألحان التى سجلت على أسطوانات، منها «أنا فى غرامك شفت عجايب»، كما تأثر بموسيقى سيد درويش، وداود حسنى، وأبوالعلا محمد، ومحمد عبدالوهاب.

وكشف نجل ملك المواويل عن أن أكثر المواقف القاسية فى حياة والده كان عندما توفيت ابنته انتصار، قائلًا: «أختى انتصار أو (توتو) كما كنا ندللها ونطلق عليها زهرة المهندسين لجمالها وخفة روحها، كانت حبيبة أبيها، وتوفيت فجأة قبل موعد زفافها بأسبوع وهى فى بداية العشرينات من عمرها بسبب حبوب التخسيس التى كانت تأخذها باستمرار، وأصبحت الجرح الدامى الذى لم يتحمله قلب والدى فتوفى بعدها بشهور».