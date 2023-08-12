رئيس رابطة الأندية: ديربى الكرة المصرية الأقوى والأكبر فى الشرق الأوسط

رد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإعلامي السعودي وليد الفراج الذي أثار غضب الجماهير المصرية بعد تصريحاته أمس عن قوة الدوري المصري.

وتعمد الإعلامي وليد الفراج، التقليل من شأن ديربي الأهلي والزمالك، بعدما رد على أحد المتابعين بأن ديربي الرياض بين الهلال والنصر هو الأقوى في الشرق الأوسط.

وأكد الفراج، أن الديربي المصري مشهور داخل مصر فقط بينما تنقل 40 قناة الديربي السعودي بين الهلال والنصر.

ونشر أحمد دياب عبر حسابه على فيس بوك: "ديربي الكرة المصرية الأقوى والأكبر في الشرق الأوسط، شاء من شاء وأبى من أبى".

وتقام الآن مباراة نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر السعودي.