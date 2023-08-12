السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أجواء فى منتهى الجمال".. "القاهرة الإخبارية" ترصد آراء رواد مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" آراء رواد مهرجان العلمين الجديدة، الذين أكدوا أن الأجواء غاية في الجمال والتنظيم على أعلى مستوى.

وقال أحد رواد مهرجان العلمين الترفيهي لكاميرا "القاهرة الإخبارية": "الدنيا هنا في العلمين جميلة ودائمًا هناك تطور، والدولة دائمًا تهتم بتلك الأنشطة، وتدعم جميع الفئات العمرية".

وأكد مواطن آخر أن الإنشاءات في مدينة العلمين الجديدة تنتهي بسرعة، كذلك الطرق أكثر من رائعة سواء الطريق الساحلي أو طريق القرى السياحية من حيث التوسعات.

وقال آخر: "أول مرة أشوف مصر بالشكل ده حاجة جديدة أو أكيد العام المقبل سيكون أفضل، أكثر ما لفت انتباهي وسع الطرق حاجة جميلة جدًا والنظام في الطريق، وممشى الكورنيش وشكل البحر الرائع".

وقالت أخرى: "أكثر حاجة عجبتني شكل المباني مميز جدًا" وقال مواطن آخر: "أنا باجي العلمين كثيرًا منذ أن كانت صحراء جرداء والجمهورية الجديدة معها اختلاف في كل شيء".

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