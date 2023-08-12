رومانو: مانشستر يونايتد يبدأ المفاوضات مع بايرن لضم بافارد

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاوضاته من أجل التعاقد مع بنيامين بافارد، ظهير أيمن فريق بايرن ميونخ الألماني، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب بافارد ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ انضمامه من فريق شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن مانشستر يونايتد تواصل مع بايرن ميونخ من أجل بدء المفاوضات على ضم بافارد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد رومانو بأن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق قبل بداية الموسم في الدوري الألماني، رغم أن إدارة بايرن ميونخ لم تمنح الضوء الأخضر لرحيله بعد.

ولعب بافارد 43 مباراة بقميص بايرن ميونخ في الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا لزملائه في الفريق.

وينتهي عقد بافارد مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل، مما يزيد من احتمالية موافقة النادي البافاري على رحيله في الميركاتو الجاري.

وبدأ بافارد مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ليل الفرنسي وصعد لفريق الرديف في صيف عام 2014، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف العام التالي، وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لنادي شتوتجارت الذي لعب له 3 مواسم، ثم انتقل لبايرن ميونخ.