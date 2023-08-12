"تطرح خلال أيام".. "أبو" ينتهي من تسجيل أغنية "فارق ع الكل"

انتهى المطرب أبو من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "فارق ع الكل" وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، والذي بدأ في طرح أغنياته خلال الفترة الماضي بشكل منفرد متتالي.

وتعتبر أغنية “فارق ع الكل” هى ثالث أغنيات الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، من المقرر طرحها على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ومختلف المنصات الرقمية الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الأيام المقبلة.

وكشف أبو عن برومو أغنية “فارق ع الكل” عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وظهر خلال البرومو بلوك جديد ويقول مطلع الأغنية: "فارق ع الكل ومتنجم.. جمالك لأ مش متحجم.. عمال بيزيد يوم فى التانى.. وعندك رقة انا مدمنها.. رومانسية بدوب أنا منها.. مفيش حاجة فيك أنا مش شدانى".

وكان أبو طرح منذ أيام أغنية “دغدغة” ثاني أغنيات ألبومه الجديد “فارق ع الكل”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أبو، توزيع: رامي سمير، ميكس وماستر: خالد سند، فواصل موسيقية: رامي سمير.

وتقول كلمات الأغنية: "للّي قال مالناش مكان واللي قفّلوا البيبان علشان نتوه..وعابوا فينا للي عشّمنا بكلام واللي مادوش اهتمام حتى بألوو.. وخِلوا بينا للي عيّشنا في صراع واللي جيبنالهم صداع طب أدينا أهو .. إحنا أهوو .. قولنالكوا زمان اننا جايين .. وأدينا جينا اللي وقّعنا في سباق واللي دخّلنا في خناق عطلنا بيه.. فاكرينه واللي وشه التاني بان لما شافنا في امتحان واحتاجنا ليه.. حافظينه كل صاحب مرة باع كل حب قال وداع ومسكنا فيه.. إحنا أهوو.. راميناكم حدف مع التانيين.. هيلا بيلا دغ دغ دغدغة جبناها من تحت وشوفنا المرمغة قلبت درمغة بدراعنا كتبنا تاريخ.. آه ظبطة مسطرة كل اللي تعبنا خلاص اترمى ورا طلقة في مشوارنا وخرجت طاخ طاخ طيخ دغ دغ دغدغة".