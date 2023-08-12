السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نتابع مع الشباب مصداقية فرص العمل المتوفرة بنشرة التوظيف

هبة أحمد مدير عام
هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل

قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن الوزارة تتابع الوظائف التي يتم توفيرها من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة مرتين شهريًا، حيث يتم الاتصال بالشباب أنفسهم بعد التوظيف لضمان مصداقية الوظيفة التي تم قبوله بها.

وأضافت أحمد، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم أيضًا عمل حملات تفتيش من قبل مفتشي العمل، لضمان جودة تلك الوظائف، والرواتب المتفق عليها من قبل القبول بالوظيفة، والتي يتم الإعلان عنها من خلال نشرة التوظيف.

وتابعت أن تلك النشرة الوظيفية تساعد الشباب في الحصول على فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم.

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