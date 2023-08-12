السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا: تواصل تنفيذ المشروعات الخدمية بالوحدات المحلية بمغاغة وأبوقرقاص

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

من جهته، تفقد تاج أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية بني عبيد، مثل محطات الصرف الصحي وخطوط وشبكات التوصيلات المنزلية والمركز التكنولوجي بنطاق الوحدة المحلية، مؤكدًا تسخير كل الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له، مؤكدًا أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لكل مشروعات المبادرة لسرعة الانتهاء منها وإنجازها في الموعد المحدد.

وفي ذات السياق، تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتيّ (شم ـ برطباط) والتي تضم (مجمع الخدمات الحكومية ـ مجمع الخدمات الزراعية ـ المركز التكنولوجي)، وكذلك المرور على مشروعات توصيل خطوط الصرف والغاز الطبيعى وشبكات مياه الشرب بالقريتين وذلك للاطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال، وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

received_819060199749477
received_819060199749477
received_838965364522171
received_838965364522171
received_1743372546082881
received_1743372546082881
received_976981036929939
received_976981036929939
المنيا المشروعادت الخدمية بمبادرة حياة كريمة مركزي مغاغة وابوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

الأكثر قراءة

إحالة طعن مرتضى منصور على تغريمه لصالح الخطيب إلى رئيس محكمة النقض

مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

براءة مرتضى منصور من سب وقذف رجل الأعمال هانى شكرى

سيد جلال.. شاب قاد طفرة التأمين الصحى بمحافظة الغربية

سرقة 7 آلاف قطعة من أبراج نقل كهرباء الضغط العالى بالدقهلية

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يومًا بتهمة النصب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم