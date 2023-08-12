السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة لـ"الدستور": ندرس التعاقد على نظام جديد للتداول فى 2024

رامي الدكاني
رامي الدكاني

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن الفترة الحالية تشهد إعادة النظر في التعاقد مع نظام التداول، والمتعاقد معه من سوق ناسداك، بعد العطل الذي حدث في سيستم التعاملات خلال الفترة الماضية.

وأشار "الدكاني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الأمر (العطل في السيستم) سيدفع إدارة البورصة إلى اختيار الأنسب من ضمن عدة أنظمة تداول عالمية، ندرس التعاقد معها، مثل بورصة لندن أو ناسداك أو ميلينيام، وذلك من خلال عدة دول، لافتًا إلى أن تلك الخطوة ستكون خلال العام المقبل 2024، مع انتهاء نظام السيستم مع ناسداك.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيد أداة مالية جديدة خاصة بالعقارات، على غرار صندوق الذهب الذي تم إطلاقه منذ فترة، مشيرًا إلى أن هناك تداولات مع الهيئة العامة للرقابة المالية للوصول إلى تصور نهائي لنظام التداول على الأداة الجديدة.

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رئيس البورصة لـ"الدستور": ندرس التعاقد على نظام جديد للتداول فى 2024

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