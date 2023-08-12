وفاة طبيعية.. التحريات في العثور على جثمان شخص داخل شقة بجمصة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثمان شخص متوفي داخل شقة استأجرها في مصيف جمصة، وتبيَّن أنه مقيم بمحافظة حلوان وحضر بمفرده لقضاء فترة إجازة، إلا أنه توفي، وتم اكتشاف الوفاة بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق المصيفية المستأجرة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة جمصة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص، تبيَّن أن المتوفى يقيم بمنطقة المعصرة بمحافظة حلوان.

وكشفت التحريات، عن أن المتوفي حضر لقضاء إجازة صيفية، واستأجر شقة بمدينة جمصة بمفرده لمدة أسبوع، وبعد انتهاء المدة توجه مالك الوحدة لاستلامها واكتشف انبعاث رائحة كريهة منها، وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وعثرت على المواطن متوفى ومسجى على سريره.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.