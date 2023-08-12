التضامن: نستهدف دعم الأسر والشباب من خلال "ديارنا"

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، افتتاح معارض ديارنا فى المحافظات، بهدف دعم الأسر والشباب لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إمكانية تسويق منتجاتهم من خلال هذه المعارض.

وقالت نيفين القباج، إنه من المستهدف ترويج المنتجات الحرفية والتراثية المصرية في الداخل والخارج من خلال إقامة 25 معرضًا داخل وخارجها، تم تنفيذ 22 معرضا، حتى الآن.

ويشهد معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية داخل نادي وادي دجلة مشاركة عدد من العارضين بمنتجات تشمل الكليم، والمشغولات النحاسية الإسلامية والفرعونية والمفروشات القطنية ذات الجودة العالية، والإكسسوارات والحلي النسائي ومنتجات مدينة أخميم بصعيد مصر والصدف والخوص وأشغال التللى.

برنامج فرصة

ويستهدف برنامج فرصة ما يقرب من 70% من المستفيدين ببرنامجى «تكافل وكرامة»، علاوة على 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، كذلك 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

ويعمل البرنامج فى محافظات الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد – شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية – البحيرة - الدقهلية - قنا، حيث يرتكز على تمكين القادرين عن العمل اقتصادياً وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.