أخبار الظهيرة| "الأرصاد" تُطمئن المواطنين وبايرن ميونخ يضم هاري كين حتى 2027

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 36 (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، بجانب درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

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اليوم.. بدء العرض الثاني لمسلسل "الكبير أوي" على "ON"

تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع عبر شاشة قناة "ON"، وذلك في عرضه الثاني عقب النجاح الذي حققه العمل في موسم رمضان الماضي.

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بايرن ميونخ يضم هاري كين حتى 2027

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم السبت، ضم هاري كين قادمًا من توتنهام الإنجليزي لمدة 4 سنوات مقبلة.

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قائمة إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

وينافس خلال هذا الموسم عدد كبير من النجوم، حيث يعرض حاليًا 8 أفلام سينمائية استطاعت تحقيق نجاح كبير منذ عرضها، منهم 5 أفلام يستمر عرضها من موسم عيد الأضحى الماضي، فيما اشتعل الموسم الصيفي عقب طرح أفلام موسم الصيف.

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أبومازن يصل العلمين للمشاركة فى قمة ثلاثية «مصرية أردنية فلسطينية».. غدًا

أعلن دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، سيصل إلى مصر، غدًا الأحد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

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الاحتلال يعتقل صيادين قبالة بحر مدينة غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، صيادين اثنين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه.

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