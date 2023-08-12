"التموين" تواصل صرف سلع أغسطس.. وتؤكد استقرار أسعارها

تواصل المنافذ التموينية، اليوم اليوم السبت، صرف سلع المقررات للمستفيدين على البطاقات التموينية، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

وتكثف حملات الرقابة المرور على المنافذ للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية ومواعيد الفتح والإغلاق.

وشددت وزارة التموين على استقرارأسعار السلع التموينية، وصرفها للمستحقين بالأسعار السابقة دون أي زيادة، الزيت بسعر 30 جنيها، والأرز والسكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

وطالبت وزارة التموين مديرياتها على مستوى المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لعمل منافذ صرف المقررات، والتأكد من التزامها بصرف مقررات أغسطس بالأسعار الرسمية لسلع المنظومة التموينية، دون زيادة، وكذلك الالتزام بمواعيد الفتح والغلق.

وتقدم الدولة الدعم التمويني إلى نحو 64 مليون مواطن، مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، ويحصل كل منهم على سلع من قائمة المنظومة المتضمنة 31 سلعة، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتى المستفيد الـ 4 بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الـ5 ومن يليه على سلع بقيمة 25 جنيها.

وتحصل البطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد على سلع من قائمة المنظومة التموينية بقيمة 200 جنيها شهريا، ويضاف مبلغ 25 جنيها عن كل مستفيد يزيد عن الـ4 أفراد، وذلك عبر40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، يعمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً يوميا.

كما حددت وزارة التموين، لكل مستفيد بالبطاقة التموينية حصة من السلع الأساسية، تتضمن كيلو سكر، وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة، بسعر 12.60 للكيلو، وزجاجة زيت 800 ملي لكل فرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وكيلو أرز، أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام، للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر، أو2 عبوة مكرونة زنة 800 جرام، واستكمال قيمة الدعم من سلع قائمة المنظومة التموينية.

وتستعرض "الدستور" أسعار السلع الأساسية في قائمة سلع المنظومة التموينية المتضمنة 31 سلعة التي تصرف للمستحقين خلال شهر أغسطس

أسعار المقررات التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.