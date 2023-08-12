بيزنطيو مصر يحيون ذكرى القدّيسَين الشهيدَين فوتيوس وأنيكيتوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيسَين الشهيدَين فوتيوس وأنيكيتوس اللذان استشهدا حول سنة 305 في نيكوميذية.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن أيّها الربّ إلهنا، يا من أردت، حين أوحيت بمقاصد حُبِّك للبشر، إن تجعل من حبّ الزوجين المتبادل رمزًا إلى ذلك العهد الّذي قطعته أنت مع شعبك، حتى إذا ما تمَّ معنى الرمز، تجلَّى في زواج المؤمنين سرُّ اتّحاد المسيح والكنيسة، نسألك أن تتعطّف وتبسط يمينك على عبديك هذين. اجعلهما، يا ربّ، يتبادلان مواهب حُبِّك، في شركة هذا السرّ الّذي قبلاه، ليشيرا بحياتهما ومحبّتهما إلى حضورك الإلهيّ بيننا، فيكونا قلبًا واحدًا وروحًا واحدة. هَبْ لهما، يا ربّ، أن يؤلّفا أسرة يعولانها بالعمل. لِيُهذّبا بَنيهما بتربية تقوم على مبادئ الإنجيل، فيصبحوا بأجمعهم أهلاً للأسرة السماويّة.

وهذه أمتُك، تنازل واغمُرها ببركاتك، لتقوم بمهمّة الزوجة والأمّ الفاضلة، فتكون بهجة بيتها بمحبَّتها ووداعتها ولُطفها.

وهذا عبدك، أَسعِفْه، يا ربّ، ببركتك الإلهيّة، ليكون جديرًا بإتمام واجبات الوالد اليقظ والزوج الأمين.

أيّها الآب القدوس، امنح هذين الزوجين، المتشوّقين إلى مائدتك، أن ينعما يومًا بالجلوس إلى المائدة السماويّة. بيسوع المسيح ربّنا.