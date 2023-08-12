هكذا صنع "توماس مان" مكانته الأدبية فى قمة تاريخ ألمانيا الثقافى

يعد الروائي والقاص الألماني توماس مان ــ والذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم من العام 1955 ــ واحدا من أبرز أعلام الأدب الألماني في القرن العشرين، ولد في مدينة لوبيك الألمانية في العام 1875 .

كان توماس مان فنانا عبقريا في اللغة، يعط البرهان علي أن في الإمكان استخدام اللغة للتغلب علي الأمور ومن ثم لتوضيحها.

وتتجلي عبقرية توماس مان في تعابيره الرصينة المصونة في جمل هادئة متينة البنيان، دقيقة التكوين، بكلمات هادفة مختارة بعناية فائقة، لا تجد لأيا منه، آثارا سلبية جانبية، ولا غرابة أن يعده الكاتب الألماني فردريك نوربيرج، أحد الكتاب الساخرين العمالقة الذين عرفهم تاريخ الأدب الألماني كله.

منح توماس مان درجة الدكتوراة الفخرية في الفلسفة من جامعة بون عام 1919، كما حصل علي جائزة نوبل العالمية في الآداب عام 1929، كما تحصل مع ألبرت أينشتاين في العام 1935 درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة هارفرد الأمريكية.

ــ إطلالة علي عالم توماس مان الإبداعي

ويذكر الشاعر علي عبد الأمير صالح، في تقديمه للنسخة العربية من رواية “الجبل السحري” لــ توماس مان، أن “مان” هاجر من بلده ألمانيا في عام 1933 إثر سيطرة النازية علي سدة الحكم في ألمانيا، فعاش أولا في سويسرا خمسة أعوام ثم انتقل إلي الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلي أوروبا عام 1952 وعاش في سويسرا، لكنه لم ينقطع عن زيارة حمهورية ألمانيا الاتحادية.

من قصص توماس مان ورواياته المهمة: “الموت في البندقية”، “الدكتور فاوستوس”، “لوته في فايمار”، “يوسف وإخوته” في أربعة أجزاء، “طونيو كروجر”، “البطة السوداء”، “فليكس كرول”، “ماريو والساحر”، “آل برودنبروك”، و"الجبل السحري".

ويلفت “عبد الأمير” إلي أن: روايات توماس مان وقصصه، حالها حال الفنون المعاصرة الجيدة، لم يخطط لها أن تخاطب قوانا العقلية مباشرة أو حاجاتنا الغريزية من أجل إعطاء أحكام أخلاقية، لقد حطط لها أن تخاطب ذكائنا وتحسسنا بالتناقض الإنساني الظاهري. فبدون هذه المزايا من المحتمل ألا تسئ قراءة أعمال توماس مان حسب، بل القسم الأكبر من الأدب المعاصر الصادق.

إن المقاطع التي اشتهرت من رواية توماس مان “الجبل السحري”، حول جو المصح الإستشفائي فيه، ومدي الصدق في تصويره والتعبير عنه، لم يكن من باب المصادفة ولا الخيال، بل كان نموذجه الواقعي، عندما كتب عن مصح في “دافو” بسويسرا، أمضت زوجته “كاتيا” فيه بعض الوقت، بسبب إصابة مرضية خفيفة في رئتيها آنذاك. لقد اكتسب توماس مان هناك انطباعات عن الجو والبيئة، انعكست من بعد إلي أقصي درجات التفصيل والدقة في كتابه .

قال الناقد الأدبي المعروف “مارسيل رايش رانيكي”، عن رواية “الجبل السحري” لــ توماس مان، والتي نشرت بعد نحو ربع قرن من نشر روايته “آل برودنبروك”: “إنها قمة لم يصل إليها أحد من قبل في تاريخ الأدب والفكر والثقافة بألمانيا. وذلك ما تكلم به الكثيرون هنا وهناك في العالم. فقد نجح توماس مان فعلا في أن يجعل هذه الحقيقة تذيع في العالم لتصل إلي بلده من جديد.”