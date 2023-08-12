مسار إجبارى لجمهور العلمين الجديدة: مبسوطين إنكم معانا وإحنا معاكم

عبر الفريق الغنائي مسار إجباري، عن سعادته بالتواجد في مدينة العلمين الجديدة للمشاركة في حفلات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة.

وقال هاني الدقائق مؤسس وأحد أعضاء الفريق، موجها حديثه لجمهور الحفل: “مبسوطين إننا معاكم النهاردة وإنكم معانا” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وواصل الفريق الغنائي تقديمه للأغنيات خلال الحفل المميز وقدموا إحدى أشهر أغنياتهم الشهيرة وهي “أوقات” وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتقول كلمات أغنية أوقات لفريق مسار إجباري:

مش كل من ضحكوا عيون فرحانين

ولا كل من غمض عيونه يبقى نايم

مش كل من نزلت له دمعة يكون حزين

ولا أي واحد خذ شهادة يبقى فاهم

أوقات الحياة بتعلم

والزمن بيفهم اللي مش فاهمين

ياما ناس كانت عينيها بصيرة

أماني كبيرة بس مش طايلين

وأنا وإنت والظروف والحيرة

أسئلتنا كثيرة بس أهو عايشين

قشرة ذهب بتذوب مع الأيام

كما الأحلام وياما كلام كبير إتقال

بس الفعل أي كلام

أوقات الحياة بتعلم

والزمن بيفهم اللي مش فاهمين

ياما ناس كانت عينيها بصيرة

أماني كبيرة بس مش طايلين

مش كل من طبطب عليك خايف عليك

ولا أي حاجة مش في إيدك تبقى صعبة

مش كل من لبس له ماركة يبقى شيك

ولا أي حاجة طالعة موضة تبقى حلوة

(تبقى حلوة (حلوة

وقدم النجم مسلم أغنيته الشهيرة “هنتقابل” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد في جنبات مسرح العلمين أرينا لمتابعة الحفل تحت شعار كامل العدد وشاركه غناء الأغنية بشكل مميز.