السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنغلاديش تسجل أعلى زيادة يومية للإصابة بحمى الضنك.. وارتفاع الوفيات إلى 364

حمى الضنك
حمى الضنك

ذكرت مديرية الخدمات الصحية بوزارة الصحة البنغلاديشية تشخيص 2959 إصابة بحمى الضنك في البلاد في الـ24 ساعة الماضية يوم الخميس وأنه أعلى رقم يسجل في يوم واحد حتى الآن هذا العام.

 

وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية في بيان لها إنه في الفترة نفسها أيضا، توفّي 12 شخصا بسبب المرض،

 

وبحسب الأرقام التي نشرتها المديرية، تم تشخيص إصابة 1097 شخصا بحمى الضنك في دكّا وحدها في يوم الخميس.

 

ولفتت المديرية إلى أنّه مع الإبلاغ عن الإصابات الجديدة حتى الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، ارتفع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك إلى 78028 حالة في بنغلاديش حتى الآن هذا العام.

 

وفي سبيل مكافحة العدد المتزايد لحالات حمى الضنك، عملت السلطات الصحية على تعزيز تدابيرها للتحقق من الوضع الحالي للبعوض وإجراء عمليات مكافحة اليرقات.

 

وتنتشر حمى الضنك في الأًصل في البلدان ذات المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية. ويتم نشر الفيروس من قبل إناث البعوض.

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