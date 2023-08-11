الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان فتحوا باب التبرعات رسميا لرابعة لإقامة دولة موازية

مختار نوح
مختار نوح

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن 20 % من معتصمي رابعة كانوا يعلمون تكليفات الغرب لهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الإخوان فتحوا باب التبرعات رسمياً لرابعة لإقامة دولة موازية.

وتابع: "عندما جاء الأسطول الأمريكي علي حسب قولهم، صاح الإخوان قائلين "الله أكبر"، واعتبرت أن هذه هي البشرة للتدخل الأمريكي، ولا أحد شاهد الأسطول الأمريكي ولكنهم هم من صرحوا بذلك، وفي هنا تدخل كبير من الجيش المصري الذي لم يفصح عنه وهو الوقوف ضد تنفيذ مخطط الإخوان سواء في التوقيت أو التدخل الفعلي، ولم يكن الموضوع بفض اعتصام، وإنما كان لابد أن يتم فض الاعتصام في هذا التوقيت، لأن ذلك كان مخططا دوليا، والدليل رفض البردعي لأنه كان يعلم بالمخطط".

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