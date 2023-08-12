حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى يرفع شعار كامل العدد بالعلمين الجديدة (صور)

بدأ الحفل الغنائي الضخم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بفقرة النجم الشاب مسلم، ويعقبه الفريق الغنائي مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقبل بدء الحفل ساهم الفريق المتواجد من شركة “تذكرتي”، في دخول الجمهور الغفير للحفل بسلاسة، حتى اكتملت جنبات مسرح العلمين أرينا لتبدأ فعاليات الحفل تحت شعار كامل العدد.

وحرص مسلم على تحية جمهوره مع بداية الحفل وبدأ في تقديم أغنياته التي تحظى باهتمام كبير من قبل الشباب، حيث أشعل مسرح العلمين أرينا بأغنيته "طالب الغياب"، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهرو الذي احتشد لمشاهدة الحفل.

وقال هاني الدقاق، أحد أعضاء الفريق: "مبسوطين إن إحنا مشاركين في مهرجان العلمين.. مهرجان حلو أوي.. فنانين كتير جم وعملوا حفلات بنتطلع لحفلة كويسة.. المنطقة جميلة جدا وسياحية.. والعلمين أحيت الساحل بشكل كبير وكل المشاركين النهاردة أصحابنا ومبسوطين إننا نغني معهم النهاردة.. الفترة الجاية فيه سينجل، اسمها آسف هي خاتمة ميني ألبوم بتاعنا، اعتقد إنكم محتاجين تيجوا تحضروا حفلة هنا ونشوفكم هنا.. العالم علمين".

حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى في العلمين الجديدة



حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى في العلمين الجديدة



حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى في العلمين الجديدة

