السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى يرفع شعار كامل العدد بالعلمين الجديدة (صور)

جمهور حفل مسلم في
جمهور حفل مسلم في العلمين الجديدة

بدأ الحفل الغنائي الضخم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بفقرة النجم الشاب مسلم، ويعقبه الفريق الغنائي مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

 

وقبل بدء الحفل ساهم الفريق المتواجد من شركة “تذكرتي”، في دخول الجمهور الغفير للحفل بسلاسة، حتى اكتملت جنبات مسرح العلمين أرينا لتبدأ فعاليات الحفل تحت شعار كامل العدد.

 

وحرص مسلم على تحية جمهوره مع بداية الحفل وبدأ في تقديم أغنياته التي تحظى باهتمام كبير من قبل الشباب، حيث أشعل مسرح العلمين أرينا بأغنيته "طالب الغياب"، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهرو الذي احتشد لمشاهدة الحفل.

 

وقال هاني الدقاق، أحد أعضاء الفريق: "مبسوطين إن إحنا مشاركين في مهرجان العلمين.. مهرجان حلو أوي.. فنانين كتير جم وعملوا حفلات بنتطلع لحفلة كويسة.. المنطقة جميلة جدا وسياحية.. والعلمين أحيت الساحل بشكل كبير وكل المشاركين النهاردة أصحابنا ومبسوطين إننا نغني معهم النهاردة.. الفترة الجاية فيه سينجل، اسمها آسف هي خاتمة ميني ألبوم بتاعنا، اعتقد إنكم محتاجين تيجوا تحضروا حفلة هنا ونشوفكم هنا.. العالم علمين".

حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى في العلمين الجديدة
 
حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى في العلمين الجديدة
 
حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى في العلمين الجديدة
 
حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى في العلمين الجديدة
 
الحفل مسلم مسار اجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي رضا البحراوي

الأكثر قراءة

"المتحدة" تعلن تعيين خالد صلاح مساعدا للرئيس التنفيذى لشؤون المحتوى الرقمى

حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى يرفع شعار كامل العدد بالعلمين الجديدة (صور)

مسلم خلال حفله بالعلمين: شكرًا لكل القائمين على التنظيم وتحيا مصر

الكاتب أشرف أيوب يتحدث عن طقوس المصريين فى "صوم العذراء" (حوار)

تفاصيل فيديو خطف حقيبة يد من أجنبى الجنسية فى العجوزة

مسلم يواصل تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائى بمهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين