السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أورتيجا: «علاقتي مستمرة بأوكا وبنجهز لمجموعة حفلات في الدول العربية»

أورتيجا
أورتيجا

كشف مؤدي المهرجانات أورتيجا، أن علاقته مع صديقه “أوكا” لا تزال مستمرة وهناك تواصل دائم بينهما رغم انفصلهما فنياً.

وعن الهجوم الذي يتعرض له هذا النوع من الفن، أوضح “أورتيجا” خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنهم كانوا أول من تعرض للهجوم بسبب أغاني المهرجانات وتعرضوا حينها لانتقادات واسعة.

وعلق: "احنا اللي شيلنا الليلة وحاسبنا على المشاريب والناس بتقول منكم لله أنتوا اللي طلعتوا المهرجانات".

‏وتابع: "كان هناك مشكلة أيضا بسبب موضوع سرقة الألحان، موضحاً أنهم لا يسرقوا ألحان المطربين ولكن من حبهم في بعض الفنانين يقوموا بعمل ريمكس على لحن معين وذلك من حبهم لهذا الفنان وليس بغرض السرقة".

كما كشف أنه يجهز لعدد من الحفلات المختلفة في العديد من الدول، «البحرين، الأردن، أمريكا» خلال الفترة المقبلة، بجانب بعض الحفلات في الساحل الشمالي.

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