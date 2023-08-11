الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": 80% من الموجودين فى رابعة آثمون وجهلاء

مختار نوح
مختار نوح

كشف المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، عن شهادته بشأن نصف قرن على عنف الجماعات الإسلامية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن 80% من الموجودين في اعتصام رابعة آثمون وجهلاء.

وأضاف: "دي شهادة معاينة لأنه 80% من الموجودين في رابعة آثمون ولكنهم أيضاً جهلاء، والـ 20% آثمون فقط لأنهم يعلمون ما يحدث، ونظرية رابعة نفس نظرية السودان وليبيا، لأنه بناء على تعليمات من الغرب طُلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في سيناء أو المنفي ورابعة، لا يهم المكان ولكن المهم أن يكون لها مقومات الدولة".

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