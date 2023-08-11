الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكينج والكابو يغنيان "عالم جريء" بمهرجان العلمين.. وحميد: أنا من المنايرة

محمد منير
محمد منير

قدم الفنان محمد منير، خلال تقديم حفله على مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، الفنان الكبير حميد الشاعري للجمهور.

وقال منير: "الحياة في مصر في بداية الثمانينيات كانت المزيكا مش وحشة بس كان في مراحل في المزيكا، المزيكا دي ابتدت بيا وبأصحابي وبقوا أخواتي وأصحابي، ويسعدني يكون من جمهوري أخويا ومن جمهوري حميد الشاعري". 

وقدم الكينج محمد منير خلال حفله بمهرجان العلمين الكابو حميد الشاعري، وغنيا سويا أغنية "عالم جريء"، وقال الكينج: "احنا توأم".

 ورد الكابو حميد الشاعري: "أول مرة وقفنا على المسرح مع بعض من حوالى 30 سنة وكان مع الكينج، وأنا من المنايرة". 

 

لمشاهدة الحفلة اضغط هنا  

مهرجان Al Alamein Awards 

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي. 

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة. 

 

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