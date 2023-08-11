الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مهرجان العلمين.. الكينج محمد منير يبهر الجمهور بباقة من أجمل أغانيه

محمد منير
محمد منير

أشعل الفنان محمد منير، مساء اليوم الجمعة، مسرح مهرجان العلمين الجديدة، بمجموعة من أغانيه المميزة، مثل "تعالى نلضم أسامينا" و أغنية "ياللي إنتي حبك حرية" وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الجمهور. 

مهرجان العلمين 

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي. 

ومع نهاية أيام المهرجان، يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، توزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة. 

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