الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد منير يبهر جمهور مهرجان العلمين بـ"يونس"

محمد منير يبهر جمهور
محمد منير يبهر جمهور مهرجان العلمين

أشعل الفنان محمد منير، مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" بأغنية "يونس" وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الجمهور.

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي. 

لمشاهدة الحفل من هنا: 

http://www.showfha.online/2018/05/on-e.html?fbclid=IwAR1w7pYhlryZT76kMRZ13YR5DwDS-9HDaea8ErkO9Hfr7f_vGq8EUbpeQmI

 

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