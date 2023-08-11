محمد منير يبهر جمهور مهرجان العلمين بـ"يونس"

أشعل الفنان محمد منير، مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" بأغنية "يونس" وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الجمهور.

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

لمشاهدة الحفل من هنا:

http://www.showfha.online/2018/05/on-e.html?fbclid=IwAR1w7pYhlryZT76kMRZ13YR5DwDS-9HDaea8ErkO9Hfr7f_vGq8EUbpeQmI