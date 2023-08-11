الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماضي توفيق الدقن: «طبيعة والدي بالمنزل اختلفت تمامًا عن السينما»

ماضى توفيق الدقن
ماضى توفيق الدقن

قال ماضى توفيق الدقن، إن والده عانى فى آخر عامين من حياته، بسبب مرض الفشل الكلوى.

وأضاف “ماضي” بمناسة الاحتفال بذكرى 100 عام على ميلاد الراحل توفيق الدقن، خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلى" على قناة cbc، أن والده نجح فى أدوار الشر بكل أشكالها.

وأشار إلى أن والده كان له دور فى عمله بالمحاماة، كما حصل على وسام الفنون والعلوم من الرئيس جمال عبد الناصر، وجائزة الإدارة من الرئيس محمد أنور السادات.

كما تطرق نجل توفيق الدقن للحديث عن شخصية والده في المنزل، قائلا: “والدي شخصيته في البيت كانت مختلفة تماما عن السينما، ففي الحياة الطبيعية كان يعيش حالة خاصة ومينفعش نتكلم معاه بسهولة، وكل حاجة بالنسبة له لها أصول ونظام”.

واختتم نجل توفيق الدقن: "والدي كان شايف أن الفنان لما بيكبر بيُهمل والسينما شابة وبتحب الشباب، وعندنا الفنان معندهوش تأمين ولا حقوق كاملة، طب يعمل إيه؟، ودا من قديم الأزل الفنان في مصر مكافح وبيحاول، وهو صنع لنفسه تاريخ في الدراما التلفزيونية لأنه بيحب التمثيل وفنان محترف.

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