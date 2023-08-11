مهرجان العلمين.. بهاء سلطان: «محظوظ بالقبول وربنا يديمها نعمة»

أعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغانيه خلال الفترة الماضية.

وتابع بهاء سلطان، خلال تغطية خاصة عبر قناة "ON": "الحمد لله على التوفيق الفترة اللي فاتت، والفضل أولًا وأخيرًا لله سبحانه وتعالى".

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية هدير أبو زيد، على هامش فعاليات مهرجان العلمين، أنه سيقدم مجموعة من الأغاني التي يحبها الجمهور، حيث يبدأ الحفل بأغنية تعالى، ثم تقديم أغنيات قريبة من الجمهور.

وعلق: "أتعمد تجنب الأغنيات القديمة.. ممكن يكون الجمهور نسيها".

وتابع: "أنا محظوظ بوجود قبول بيني وبين الناس، وأتمنى أن يديم الله عليا هذه النعمة، ويارب كل المتواجدين اليوم في الحفل ينبسطوا".