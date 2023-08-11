الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: 9 مليارات جنيه تكلفة إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار مليون و814 قرار علاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من عام 2023 بتكلفة تجاوزت 9 مليارات و500 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة غير القادرين.

وأوضح رشوان، خلال برنامجه «مصر جديدة»، المذاع على قناة «ETC»، أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات الطبية عالية المستوى سواء كانت أمراض دم أو أورام أو أنف وأذن وغيره.

وأضاف: “أنه كي يتم استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة ليس بالضرورة أن يؤدي إلى انتقال المريض إلى القاهرة”، موضحًا أنه من الممكن أن يتم استصدار القرار عبر الفيديو كونفرانس، لافتًا إلى أن هناك 3 آلاف و300 حالة تم مناظرتها عبر الفيديو كونفرانس عن طريق الإدارة العامة للمجالس الطبية.

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