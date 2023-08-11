الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حميد الشاعرى يشكر "المتحدة" وكل القائمين على حفل مهرجان العلمين

حميد الشاعري
حميد الشاعري

توجه الفنان حميد الشاعري، برسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولكل القائمين والعاملين بحفل مهرجان العلمين".

وقال حميد الشاعري خلال مشاركته بحفل مهرجان العلمين، بمدينة العلمين الجديدة، والتي تبثه قناة on: "أحيي هذا الصرح الهائل، أجمل مدينة على البحر الأبيض المتوسط، وهي مدينة العلمين الجديدة". 

وتابع الشاعري: "أشكر كل العمال البسطاء الذين قاموا ببناء هذا الصرح، وأحيي الشركة المتحدة على كل جميل قدمته في مهرجان العالم علمين، ويارب يوصل صوتنا إلى العالم كله". 

وتواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين، ‏حيث تعرض حفل النجم حميد الشاعري والكينج محمد منير، حصريًا على ‏شاشة قناة ON اليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

وينقل الحفل إلى شاشة التليفزيون، عبر قناة ON ليظهر مدى النجاح ‏والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيًا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معًا بعد أكثر من ‏ثلاثون عاما، إذ قدما خلال الحفل عدة أغاني مشتركة كانت أبرزهم أغنية "أكيد" ‏التي غنوها سويًا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عامًا، وأعادوا غنائها في ‏العلمين في صورتها الجديدة.‏

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