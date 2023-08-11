الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحياة" تُطلق برنامج "قصة نجاح" لإبراز النماذج المضيئة فى مختلف المحافظات والأقاليم.. قريبًا

جريدة الدستور

تستعد شبكة تلفزيون «الحياة»، لإصدار برنامج جديد على شاشتها لإبراز المواهب الشابة والأطفال وقصص النجاح  في مختلف محافظات الجمهورية، وفي مختلف المجالات، وذلك في محاولة لدعم جهود الدولة لاكتشاف المبدعين، وصقل مهاراتهم وقدراتهم.


ويحمل البرنامج الجديد اسم «قصة نجاح»، وستقدمه الإعلامية منى المراغي، وهو البرنامج المُقرر الإعلان عن موعد إذاعته قريبًا.


وجاءت فكرة البرنامج، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم جهود اكتشاف المبدعين في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وبعد رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لمسابقة «المبدع الصغير»، التي تنظمها وزارة الثقافة، والتي نجحت في الوصول لعشرات الموهوبين في مختلف محافظات الجمهورية.


وسيبدأ برنامج «قصة نجاح»، بالبحث عن مواهب الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير هذا العام، وكواليس حصدهم جوائز المسابقة في مختلف المجالات، مع إظهار مواهبهم التي فازوا من أجلها، فضلاً عن التوسع في البحث عن الموهوبين والمبدعين في المجالات كافة سواء الأطفال أو الشباب وفي مختلف الفئات العمرية.

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