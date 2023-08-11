الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تواصل خطتها في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

مراكز التدريب المهني
مراكز التدريب المهني

تواصل وزارة العمل، خطتها في توفير دورات التدريب المهني للشباب الراغب في العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، حيث أبرمت اليوم، تعاون مع صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي، لتدريب المتعافين من الإدمان على مهن يحتاجها سوق العمل.
ويمكن للشباب من الجنسين الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التي توفرها الوزارة بمراكز التدريب المهني التابعة لها، على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وخاصة المستحدثة منها من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة والتدريب، حيث يتم تقديم برامج تدريبية مجانية على العديد من المهن التي يحتاجها الشباب في العمل أو الحياة اليومية على أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم بالوزارة، وفق أحدث أساليب التدريب المهني، وعلى أحدث المعدات والأدوات.

كما نظمت الوزارة، دورة تدريبية مجانية للشباب بمركز التدريب المهني بالخارجة بالوادي الجديد، على مهنة "إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس"، ومهنة التفصيل والخياطة للفتيات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة.

وتعتبر دورة التدريب على مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، هي الدورة الأولى من نوعها على مستوى محافظة الوادي الجديد، حيث تعتمد المحافظة على المياه الجوفية في كافة أعمالها.

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