حميد الشاعرى يقدم ملحنًا شابًا لجمهور مهرجان العلمين

قدم الفنان حميد الشاعري، خلال تقديم حفله على مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، ملحن شاب وهو هيثم نبيل لجمهور مهرجان العلمين.

وقال حميد الشاعري: "هيثم نبيل ملحن مسلسل جعفر العمدة، ومسلسل البرنس، وعمل ليا ألحان أغنية جديدة، ومكسر الدنيا حقيقي، تحية كبيرة لهيثم".

من جانبه؛ قال هيثم نبيل: "ليا الشرف إن الكابو الفنان الكبير حميد الشاعري أول من قدمني للجمهور، وأول أغنية ليا يافراق توزيع الكابو".

مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

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