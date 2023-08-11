حميد الشاعري يشعل مهرجان العلمين بأغنيات "على مين قلبي" و"قشر البندق"

أشعل الفنان الكبير حميد الشاعري، مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، بأغنيات "على مين قلبي" و"قشر البندق".

وعلق حميد الشاعري، على تفاعل الجمهور قائلاً: "والله زمان سخونين معانا ياشباب".

وقال الشاعري: "يانسمة صبا سارية على خدودك ياللي الجمال والصبا اتجسدوا في عودك من يوم ريتك بقلبي هويتك وينها ردودك".

وأضاف حميد الشاعري، خلال تقديم حفله على مسرح مهرجان العلمين الجديدة: "العالم علمين"، يا شباب جاهزين".

مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـ Rc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

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http://www.showfha.online/2018/05/on-e.html?fbclid=IwAR3aEvVqWRip10LTuXVj8I1k4wzoouiE8aDuwWyo8UL2BLjmTTPV2UEU9Go