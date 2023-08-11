مهرجان العلمين.. منافسات شرسة فى أول أيام بطولة «الترايثلون» (صور)

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات بطولة "الترايثلون" الدولية التي تستضيفها مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أكبر الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من عدد من الدول حول العالم.

واشتعلت منافسات اليوم، حيث بدأت المنافسات مبكرًا لتتوالى المنافسات بين رياضات اللعبة الثلاث وهي "السباحة والجري وركوب الدراجات".

وحضر فعاليات اليوم، عدد كبير من الجمهور لمشاهدة المنافسات منذ الصباح الباكر وسط تشجيع كبير للمشاركين في المنافسات، ومن المقرر أن تختتم الفعاليات غدًا السبت بحضور كبير من الجمهور والرياضيين.

وأتاح موقع "تذكرتي" الفرصة للجمهور لحجز التذاكر وحضور المنافسات المقرر أن تقام على شواطئ مدينة العلمين الجديدة، وتسمح بتواجد أكبر عدد من الجمهور لمشاهدة المنافسات التي تتكون من 3 رياضات، هي: السباحة والجري وركوب الدراجات وجميعها ألعاب أوليمبية، ويقوم المتسابقون في هذا السباق بالسباحة، ثم ركوب الدراجات، ثم الركض.