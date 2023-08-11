خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمى: شبكات التواصل ستختفى خلال سنوات

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن شبكات التواصل ستختفي خلال سنوات بعد ظهور الميتا فيرس.

وأضاف الدكتور فتحي شمس الدين خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أن الواقع الافتراضي مثلما يتميز بمميزاته الكثيرة التي لا يمكن إغفالها، لكنه أيضًا يجب الانتباه إلى مخاطر هذا العالم الافتراضي، حيث إن هذا الواقع الافتراضي سيجعلنا نعيش في تجارب انغماسية كاملة.

وأشار إلى أنه يمكن لأي شخص أن يستمتع بمميزات العالم الافتراضي، وليس شرطًا أن يكون دارسًا لهذا العالم الافتراضي، طالما أن الأدوات متاحة، لافتًا إلى أن طريقة الاستخدام لهذه المنصات هي التي تحدد النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، فمن الممكن استخدام هذه المنصات في الحصول على المعلومات، وعقد الاجتماعات وممارسة المهام المهنية، لكن أيضًا توجد مناحٍ سيئة مثل استخدامها في الحصول على التجارب الجنسية، أو الترفيه اللامتناهي، أو استخدامها في تشكيل الرأي العام بطريقة أو بأخرى.

وأوضح الدكتور فتحي شمس الدين، أننا نعتبر دولًا غير منتجة للتكنولوجيا، وإن لم نكن منتجين للتكنولوجيا، فيجب علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه التكنولوجيا، لافتًا إلى أن النقطة الأساسية للتعامل مع الموجة الاتصالية الجديدة هي القدرة على تطبيق الوعي.