أرتيتا: التتويج أمام مانشستر سيتى منحنا الثقة

تحدث مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، قبل مباراة فريقه بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ويلتقي أرسنال مع نوتنجهام فورست غدًا السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

وقال أرتيتا: "متحمس للغاية، أعتقد أنه تحدٍ جديد وفرصة جديدة للعب مباراتنا الأولى على ملعبنا فقد مرت مدة من الوقت".

وأضاف: "نحب اللعب في ملعب الإمارات، ونحب اللعب أمام جمهورنا، الأجواء رائعة ولا تُصدق والجميع مستعدون للعب وتقديم أداء رائع".

واستطرد بشأن مواجهة نوتنجهام فورست "لقد فازوا علينا الموسم الماضي بطريقة ذكية واستحقوا الحصول على نقاط المباراة، غدًا سنحاول اللعب بشكل أفضل".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن تأثير التتويج ببطولة كأس الدرع الخيرية على الفريق قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

وقال: "الفوز والتتويج باللقب على حساب مانشستر سيتي منحنا ثقة كبيرة لكن مباراة نوتنجهام ستكون مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين".