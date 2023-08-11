الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تكنولوجيا معلومات: أصبحنا نعيش فى عالم رقمى بامتياز

الدكتور فتحي شمس
الدكتور فتحي شمس الدين

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن كل ما يحيط بنا أصبح رقميًا، وبالتالي نحن أصبحنا نعيش في عالم رقمي بامتياز.

وأضاف الدكتور فتحي شمس الدين، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أنه يجب أن نتعلم كيف نتعامل مع هذا العالم الرقمي وهذه الوسائط الرقمية، وبالتالي يجب أن يتم تأهيل الآباء للتعامل مع الأجهزة التكنولوجية.

وأوضح أنه عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، فيجب أن يتم تأهيل كل العاملين وكل المستخدمين لمستقبل الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أنه في غضون سنوات قليلة جدًا من الممكن ألا نجد على سبيل المثال مذيعًا، حيث يمكن أن يكون المذيع روبوتًا.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن شات جي بي تي هو أعلم أهل الأرض، لافتًا إلى أنه لا يوجد إنسان يستطيع مواجهة شات جي بي تي في المعلومات التي يمتلكها، وبالتالي نحن أصبحنا نتعامل مع واقع ذكاء اصطناعي يتنامى بصورة كبيرة وسوف يؤثر على كافة مناحي الحياة.

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