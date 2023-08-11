الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيت الأبيض: نرحب بانتهاء عملية إفراغ "خزان صافر" قبالة سواحل اليمن

البيت الأبيض
البيت الأبيض

رحب البيت الأبيض، بانتهاء عملية إفراغ "خزان صافر" قبالة سواحل اليمن وتجاوز كارثة بيئية خطيرة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة اليوم، عن اكتمال سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة كانت ستتكلف 20 مليار دولار لمحو آثارها.

ويحذر مسئولو الأمم المتحدة منذ سنوات من أن الناقلة تواجه خطر الانفجار وربما تسرب كمية من النفط تتجاوز بأربعة مرات كارثة (إكسون فالديز) في 1989 قبالة ولاية ألاسكا. وتسببت الحرب في اليمن في تعليق عمليات الصيانة في 2015.

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