الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تكنولوجيا: يجب تدريس مادة "الثقافة الرقمية" فى المدارس

الدكتور فتحي شمس
الدكتور فتحي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إنه يجب علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع التكنولوجيا.

وأضاف الدكتور فتحي شمس الدين، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أنه يجب توعية الأجيال الجديدة من خطورة شبكات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن النقطة الأساسية في التعامل مع تكنولوجيا الاتصال الجديدة، هي الوعي، حيث يجب أن تكون هناك مادة تسمى "الثقافة الرقمية"، والتي يجب أن تُدرس للأطفال من المرحلة الابتدائية، وتدريس تأثيراتها والشائعات المتواجدة عليها، وذلك لخلق أجيال تستطيع أن تفهم كيفية استخدام هذه الشبكات من جهة وفي نفس الوقت تستطيع أن تعلم مدى الخطورة فيها.

وأشار إلى أننا قد نجد طفلا في عامه الأول أو الثاني يبدأ تحسس خطواته الأولى في حين أنه يعرف التعامل مع الموبايل على سبيل المثال، وبالتالي نحن أمام أجيال جديدة تعرف التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بصورة كبيرة جدًا. 

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