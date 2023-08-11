مهرجان العلمين الجديدة يتصدر الأكثر تداولًا على تويتر

تصدر هاشتاج "مهرجان العلمين الجديدة"، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، وحتّى هذه اللحظة، حيثُ يُعدّ أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، ويضم العديد من الفعاليات الترفيهية.

وجاء اسم "مهرجان العلمين الجديدة" ضمن قائمة ترندات موقع التدوينات "تويتر" في مصر بآلاف التغريدات، حيث أعرب المغردون عن سعادتهم وحماسهم لفعاليات هذا المهرجان الكبير في أرض مصر الساحرة.

يُشار إلى أنَّ مساء أمس الخميس أُقيم حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت لأول مرة ضمن مهرجان العلمين الجديدة، والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، والذي وجه الشكر للحضور قائلًا: "والله حضور عظيم يعني أشكركم على حضوركم واسم العالم علمين دة حلو حاجة تفرح الحمد لله".

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولي.



وشهدت الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستويين المحلي والأجنبي، فضلًا عن سباق "ترايثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وإقامة بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.