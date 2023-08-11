الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير روسيا فى لندن لـ"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا خسرت 46 ألف جندى خلال شهرين

أندريه كيلين
أندريه كيلين

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إنه منذ ما يقارب الشهرين وبضغوط من الغرب قرر الأوكرانيون إجراء هجوم مضاد على المواقع الروسية، والذي كان معولاً عليه أن يلحق الهزيمة بالقوات الروسية، ومنذ ذلك الحين القوات الأوكرانية تتلقى خسائر فادحة، ويمكن ذكر هذه الخسائر لاحقا.

وأضاف “كيلين”، خلال لقاء ببرنامج “لقاء خاص” على شاشة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي تقدم نهائي في الهجوم المضاد، بل تسببوا في تدمير بعض القرى.

وأشار إلى أنه يمكن تعداد الخسائر الأوكرانية بـ700 إلى 800 شخص يوميًا، كما تكبدوا خسائر كبيرة خلال شهرين يمكن تقديرها بـ46 ألف جندي، وهذا يعتبر رقماً هائلاً. 

وتابع: “لاحظنا أنه لا تقدم عمليا قد تحقق للقوات الأوكرانية في الهجوم المضاد، وفي المقابل تدمرت عمليا كمية هائلة من المعدات العسكرية الأوكرانية على يد القوات الروسية بجانب 30% من المعدات التي زود بها الغرب أوكرانيا”.

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