الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لوغاريتم" فى جولة داخل أكبر مكتبة بكوريا الجنوبية

برنامج لوغاريتم
برنامج "لوغاريتم"

استعرض برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، تقريرًا من داخل أكبر مكتبة في كوريا. 

وقال إن ما تحصل عليه دون جهد أو تعب ليست له قيمة، وهذه الجملة مشهورة في كوريا وفي المكتبة الكورية، موضحًا أن المكتبة تُعد واحدة من أجمل المكتبات فى العالم، وتحتوى على أكثر من 50 ألف كتاب ومجلة، فضلًا عن مجموعة من الكتب "الأونلاين"، وتم افتتاحها فى مايو 2017، والمكتبة تتكون من طابقين فقط، ومفتوحة للجميع وبالمجان.

وعرض أحمد فايق لقطات من داخل المكتبة في كوريا، والتي تشير إلى تردد كل الجنسيات في كوريا لممارسة القراءة.

وأضاف أن الكوريين وأصحاب الجنسيات المختلفة يأتون من كل دول العالم لزيارتها والتقاط الصور التذكارية، وتبلغ مساحتها 2800 متر، كما تُعد المكتبة واحدة من أهم الرموز والمعالم الأساسية لمدينة سول.

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