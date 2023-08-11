"لوغاريتم".. مسلسل لعبة الحبار الكوري حقق مليار و650 مليون مشاهدة عالمياً

استعرض برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، تقريرا عن مسلسل squib game "لعبة الحبار" الكوري.

وقال فايق، إن لعبة الحبار في الأصل هي لعبة تقليدية للأطفال في كوريا وعلى نفس الاسم واللعبة تم عمل مسلسل كوري كسر الدنيا وحصل على أعلى نسب المشاهدة في العالم، وحقق مليار و650 مليون ساعة من المشاهدات على أكبر المنصات العالمية.

وأضاف أنه على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، حذر الكثير من الأخصائيين النفسيين، الأهالي من السماح للأطفال من مشاهدة المسلسل، لأنه على الرغم من أنه يحمل اسم لعبة أطفال إلا أن اللعبة في المسلسل كانت دموية لأبعد الحدود.