طارق البرديسى: الدول العربية تقف فى موقف محايد من الأزمة الروسية الأوكرانية

كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن تطور أطراف شرق أوروبا وخاصة بولندا وكذلك العمق الاستراتيجي لروسيا في بيلاروسيا يعطي تكثيفًا مضادًا على الجانب الآخر.

وأضاف أن الترسانة العسكرية الروسية استطاعت أن تستنفد المخازن والذخيرة في الناتو، وكأن أوكرانيا تبتلع هذا الكم الهائل من الذخائر.

وأشار إلى أن هناك إرادة روسية ومن خلفها الصين والتي نشأت كذلك في آسيا، موضحًا أن هناك قوى دولية جديدة تريد أن تبتعد عن هيمنة الدولار، لافتاً إلى أن الدول العربية تقف في موقف محايد من الأزمة الروسية الأوكرانية.