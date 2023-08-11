الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق البرديسى: الدول العربية تقف فى موقف محايد من الأزمة الروسية الأوكرانية

الدكتور طارق البرديسي
الدكتور طارق البرديسي

كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن تطور أطراف شرق أوروبا وخاصة بولندا وكذلك العمق الاستراتيجي لروسيا في بيلاروسيا يعطي تكثيفًا مضادًا على الجانب الآخر.

وأضاف أن الترسانة العسكرية الروسية استطاعت أن تستنفد المخازن والذخيرة في الناتو، وكأن أوكرانيا تبتلع هذا الكم الهائل من الذخائر.

وأشار إلى أن هناك إرادة روسية ومن خلفها الصين والتي نشأت كذلك في آسيا، موضحًا أن هناك قوى دولية جديدة تريد أن تبتعد عن هيمنة الدولار، لافتاً إلى أن الدول العربية تقف في موقف محايد من الأزمة الروسية الأوكرانية.

مواد متعلقة

أستاذ استثمار يتحدث عن حجم الاستثمارات فى سيناء

كاتب صحفى: قبائل سيناء لها دور كبير فى التنمية والتصدى للإرهاب

باحث: اكتشاف حوت "توتسيتس" نقطة مضيئة فى علم الحفريات

مختار نوح لـ"الشاهد": عمر التلمسانى كان يسعى لأخونة المجتمع بأكمله

مختار نوح لـ"الشاهد": تنظيم 79 قتل أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس السادات

مختار نوح لـ"الشاهد": روزاليوسف لم تمدح الجماعة الإرهابية فى أي مناسبة

مختار نوح لـ"الشاهد": عمر التلمسانى مخادع وصاحب منهج خفى

مختار نوح لـ"الشاهد": السادات منح الإخوان مساحة واسعة من الحرية

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى يكشف حقيقة حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار شهريًا

«الاستروكس» بطل الواقعة.. مفاجأة فى اعترافات المتهم بنحر زوجته وبناته بالهرم

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

حفار قبور يرفض دفن جثة طفلة من ذوى الهمم بقنا.. لهذا السبب

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

كشف غموض وفاة عامل وزوجته داخل منزلهما بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع