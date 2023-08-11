خبير علاقات دولية: أوكرانيا أصبحت أفغانستان ثانية للدولة الأمريكية

كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أصبحت أفغانستان ثانية للدولة الأمريكية.

وأضاف أنه مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، انخفض إنتاج الخام الروسى بنحو 1 مليون برميل يوميًا، ولكن بخلاف معظم التوقعات، أثبت الإنتاج الروسى مرونته وتعافيه بشكل سريع.

وأشار إلى أن صادرات النفط الخام الروسية، فقد انخفض متوسطها السنوي إلى مستوى أقل من 3 ملايين برميل يوميًا للمرة الأولى، مؤكدًا أن خارطة تجارة النفط العالمية قد تغيرت بشكل كبير فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.